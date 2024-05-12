الامارات | «شوط اليابان» يجرح العين.. واللقب مشروط بهدفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر العين فرصة الحصول على أفضلية كبيرة بخسارته أمام يوكوهاما مارينوس الياباني 1-2، أمس، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على استاد يوكوهاما الدولي، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب الذي يقام على استاد هزاع بن زايد في 25 الشهر الجاري.

قدم «الزعيم» مباراة قوية، وتقدم بهدف عن طريق محمد عباس، لكن يوكوهاما قلب الطاولة في الشوط الثاني وأحرز هدفين، ليصبح العين مطالباً بتحقيق الفوز في لقاء الإياب بفارق هدفين لحسم اللقب لمصلحته، أو الفوز بفارق هدف ولعب الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

وأجرى المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو تبديلين على التشكيلة التي خاض بها الفريق مواجهة إياب نصف النهائي أمام الهلال السعودي في الرياض، بمشاركة عبدالكريم تراوري ومحمد عباس بدلاً من إيريك وأحمد برمان، إذ شارك خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع بندر الأحبابي وكوامي وخالد الهاشمي وتراوري، وفي الوسط يحيى نادر وبارك يونغ ومحمد عباس وماتياس بالاسيوس وكاكو، وفي الهجوم سفيان رحيمي.

وسيطر فريق يوكوهاما على وسط الملعب في الدقائق العشر الأولى من اللقاء، وركز لاعبوه على التسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ سدد إلبير كرة بعيدة عن المرمى (4)، كما كاد ماتيوس يحرز الهدف الأول من كرة أبعدها بندر الأحبابي وسددها اللاعب البرازيلي فوق العارضة (6)، بينما سدد أساهي أويناكا كرة قوية تصدى لها خالد عيسى (8).

في المقابل، واصل «الزعيم» اعتماده على طريقة لعبه من خلال انطلاقات المغربي سفيان رحيمي، الذي قاد أول هجمة للفريق بمجهود فردي رائع وتجاوز الدفاع الياباني وسدد كرة تصدى لها الحارس ويليام بوب، ووصلت إلى محمد عباس الذي أكمل الكرة في المرمى محرزاً الهدف الأول لمصلحة العين في الدقيقة 12.

نشط يوكوهاما بعد الهدف العيناوي وضغط بقوة، حيث هدد لوبيز مرمى الفريق مرتين بتسديدة تصدى لها خالد عيسى وأبعدها الدفاع (19)، ثم كرة أخرى بالطريقة نفسها فوق العارضة (25).

وتألق خالد عيسى بشكل لافت في التصدي لفرصتين محققتين، الأولى عندما مرر يحيى

نادر الكرة بالخطأ إلى أويناكا الذي سدد كرة جميلة أبعدها حارس «الزعيم» ببراعة إلى ركلة ركنية (26)، والثانية من كرة سددها كاتسويا ناغاتو ولمست خالد الهاشمي وغيرت اتجاهها، ولكن خالد عيسى تصدى للكرة بشكل رائع (27).

وفي الدقيقة 30 أحرز الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس الهدف الثاني من هجمة مرتدة، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

واستمر خالد عيسى في الذود عن مرماه من تسديدة أخرى خطرة لعبها ناكويا كيدا ولمست يد الحارس وارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة ركنية (34).

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر يوكوهاما أخطر فرصة له في اللقاء عندما استلم ماتيوس كرة داخل منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية وصلت إلى نام تاي الذي سدد الكرة بجوار القائم رغم سقوط خالد عيسى على الأرض وخلو المرمى من حارسه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني لم تتغير طريقة لعب الفريقين، بعدما واصل صاحب الأرض ضغطه مقابل اعتماد العين على الهجمات المرتدة، إذ كاد سفيان رحيمي يضيف الهدف الثاني من كرة لعبها خالد عيسى، ووصلت إلى كاكو الذي مررها إلى الدولي المغربي، لكن دفاع يوكوهاما أبعد الكرة قبل أن يسددها رحيمي في المرمى (51).

وعلى الرغم من فرض «الزعيم» أسلوب لعبه وغياب الخطورة من جانب الفريق الياباني على مرمى خالد عيسى، فإن يوكوهاما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 72 بعدما لعب ماتيوس كرة عرضية وعكسها أساهي أويناكا برأسه في المرمى، وسط غياب الرقابة من مدافعي العين.

وضغط يوكوهاما في الدقائق الأخيرة، وأضاف كوتا واتانابي الهدف الثاني من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الياباني.

. 25 الشهر الجاري موعد مباراة حسم اللقب بين العين ويوكوهاما في استاد هزاع بن زايد.