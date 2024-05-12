بوكيتينو : اريد الاستمرار مع تشيلسي لفترة طويلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الارجنتيني موريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي انه يتمنى الاستمرار في قيادة تشيلسي لفترة طويلة رغم النتائج المتواضعة التي حققها الفريق الازرق خلال الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الحالي .

وكانت التكهنات بشأن مستقبل موريسيو بوكيتينو قد زادت خلال الاسابيع الماضية مع التراجع المستمر في نتائج تشيلسي وزاد بوكيتينو تلك التكهنات بتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي مساء امس الجمعة عندما اكد انها لن تكون نهاية العالم لو لم يستمر مع تشيلسي الموسم المقبل مشيرا الى ان مستقبله مع تشيلسي سيتحدد بنهاية الاسبوع المقبل .

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي عقب فوز تشيلسي الصعب على نوتنجهام فوريست والذي حافظ على امال تشيلسي في امكانية التأهل للمشاركة في احدى البطولات الاوربية الموسم المقبل : لم اقل ابدا انني لست سعيدا بالتواجد في تشيلسي . ما قلته بالتحديد انني ربما اكون سعيد وربما اكون غير سعيد في تشيلسي .

واضاف بوكيتينو : مازال في تعاقدي مع تشيلسي عاما اخر وانا اريد الاستمرار في حياتي هنا وكما قلت اريد الاستمرار لفترة طويلة وانا كحترف اسعى لتحقيق الانتصارات لاسعاد الجماهير ولاسعاد ملاك النادي ولنجعل الكل سعيدا داخل النادي . وللتوضيح لو ملاك النادي سعداء بالعمل الذي اقوم به فسأكمل مشواري مع تشيلسي .

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا : انا دوما مدرب اريد العمل لمدة طويلة في الاندية التي أدربها واريد ان يكون الكل داخل النادي سعيدا بتواجدي حتى نتمكن من تكوين فريق قادر على المنافسة .