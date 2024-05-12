ليفاندوفيسكي يطالب برشلونة بتحديد مستقبله في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل التقارير التي تتحدث عن امكانية حدوث ثورة تصحيح كروية داخل فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فأن هناك العديد من الاعبين داخل الفريق حاليا ربما لا يكون لهم دورا مع الفريق الكاتالوني في الموسم المقبل .

ومن بين هؤلاء الاعبين الذين ربما سيتم بيعهم هذا الصيف هو الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي تتحدث التقارير في الصحف الاسبانية حول انه على الرغم من ان ليفاندوفيسكي هو هداف برشلونة في الموسم الحالي الا ان تأثير تلك الاهداف لم يكن كافيا في الموسم الحالي لاحراز الالقاب لبرشلونة على عكس الموسم الماضي الذي قادت فيه اهداف ليفاندوفيسكي برشلونة لاحراز لقب الدوري الاسباني .

أكدت صحيفة اس الاسبانية ان وكيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي سيجتمع مع البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة لبحث مستقبل روبرت ليفاندوفيسكي ومدى الخطط لوجوده داخل فريق برشلونة في الموسم 2024 / 2025 خاصة وانه وفقا لتعاقد ليفاندوفيسكي مع برشلونة عند حضوره من بايرن ميونخ فأن الموسم المقبل هو الاعلي في الراتب الذي سيحصل عليه النجم البولندي حيث تم الاتفاق معه على تخفيض راتبه في موسمه الاول عند التعاقد مع برشلونة و هناك رغبة داخل برشلونة لمطالبة ليفاندوفيكسكي بتخفيض راتبه وهو ما تؤكد صحيفة اس ان وكيله سيرفضه نظرا لانه يرى ان ليفاندوفيسكي ضحى بالكثير عند تعاقده مع برشلونة و ان على ادارة النادي الكاتالوني تقدير ذلك .

وقالت الصحيفة ان ليفاندوفيسكي لم يعد النجم الذي لا يمس داخل فريق برشلونة بالنسبة لتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وبالتالي فأن الحاجة الفنية تقل بالنسبة اليه في الموسم القادم .