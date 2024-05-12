شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته اليوم لمواجهة إنبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد بتروسبورت الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد تعادل في الجولة الماضية من الدوري أمام البنك الأهلي بهدف لمثله.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت إنبي ومودرن فيوتشر قد انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف.

ويبحث فريق مودرن فيوتشر عن استعادة الانتصارات الغائبة محلياً في آخر 4 جولات، وبالتحديد منذ الفوز على فاركو بثنائية نظيفة، حيث تعادل بعدها مع الداخلية 1/1، ثم مع الطلائع سلبياً، وخسر من بيراميدز 2/1، قبل أن يتعادل مجدداً مع البنك الأهلي 1/1.