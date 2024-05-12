الامارات | العروبة يحلّق.. ودبا يهدر مركز الصعود إلى «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر دبا الفجيرة فرصة استعادة المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى المؤهل إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادله مع ضيفه مسافي (1-1)، أمس، في الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ تراجع إلى المركز الثالث برصيد 57 نقطة خلف دبا الحصن «الوصيف» برصيد 58 نقطة، الذي بات الأقرب للصعود مع تبقي ثلاث مباريات سيخوضها حتى نهاية البطولة، مقابل مباراتين لـ«النواخذة».

وسجل هدف دبا الفجيرة الغامبي الفوسيني جاساما في الدقيقة 11، ولمسافي عيسى علي (45+3).

وتغلب العروبة، بطل الدوري وصاحب بطاقة الصعود الأولى، على ضيفه الظفرة (3-1)، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 44 نقطة في المركز السابع.

وسجل للعروبة الأوروغوياني فاكوندو فونتينا في الدقائق (35 و43 و45+4)، وسجل للظفرة البرازيلي بافلوف (71).

وتعادل «غلف يونايتد» مع ضيفه «غلف إف سي» (3-3)، ليصبح رصيد الأول 23 نقطة في المركز 15، وسجل أهدافه الإنجليزي ريتشارد بينيكيت (5) والعاجي بي جولي (42)، وراشد حسن (88)، فيما أصبح رصيد «غلف إف سي» 30 نقطة في المركز 13، وسجل أهدافه المصري محمود صبحي (11 و60) والبرازيلي رينير الفيس (48).