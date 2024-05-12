اخبار الرياضه

كولر يطالب بعودة نجم الاهلي بنهاية الموسم

0 نشر
0 تبليغ

مارسيل كولر - الأهلي

طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي بعودة مصطفى سعد لاعب الفريق السابق والذي انضم إلى نادي زد الموسم الماضي.

ويقدم مصطفى سعد ميسي أداءًا مميزًا مع فريق زد في الموسم الجاري منذ خروجه للإعارة من صفوف الاهلي، حيث شارك مع فريقه في 17 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع آخرين.

أقرأ أيضًا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

وكان زد قد أنهى إجراءات ضم مصطفى سعد ميسي من الاهلي لمدة خمسة مواسم، إلا أن مسئولو الأحمر وضعوا بندًا في عقد اللاعب يسمح بعودته مقابل دفع قيمة مالية محددة.

وأبلغ كولر مسئولو الاهلي بضروة عودة مصطفى ميسي للمارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه يرغب في ضم عدد من النجوم قبل خوض كأس العالم للأندية 2025 والذي سيشهد مشاركة 32 فريقًا.

وحقق النادي الاهلي الفوز أمس على فريق بلدية المحلة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الممتاز.

وارتقى الأحمر إلى النقطة الـ33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مع تبقي خمس مباريات مؤجلة له في حالة الفوز بها سيتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا