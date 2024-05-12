الامارات | بن هويدن: مهرجان الجودو حقق مكاسب فنية كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشمالية والشرقية، عيسى موسى بن هويدن، إن مهرجان الجودو للبراعم والذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية أخيرا، حقق مكاسب كثيرة. وقال لـ"الإمارات اليوم": من أهم المكاسب ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات الذين يشاركون في المنافسات من بطولة لأخرى، كذلك ارتفاع المستويات الفنية ما يعكس الجهود التدريبية.

وشدد على أن المشاركة الكبيرة للاعبات يترجم رؤية الاتحاد الساعية لبناء منتخبات نسوية في الاعمار السنية، مضيفا ان المعسكرات التدريبية التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد والاندية اتت بثمارها داعيا الى تعزيزها في الاستحقاقات المقبلة.