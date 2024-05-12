نهائي الكونفدرالية وقمة أرسنال واليونايتد.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 12-5-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى كأس الكونفدرالية والدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024.

وفي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي مانشستر يونايتد مع آرسنال، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة السابعة والثلاثين.

وفي الدوري الإسباني تقام 4 مواجهات قوية، حيث يلتقي قادش مع خيتافي، وأتلتيكو مدريد يواجه سيلتا فيجو، وفالنسيا يصطدم بـ رايو فاليكانو، وريال بيتيس يلعب أمام ألميريا.

وفي الدوري الإيطالي، تقام اليوم 5 مباريات مُثيرة أبرزها يوفنتوس أمام ساليرنيتانا، وأتالانتا يصطدم بـ روما.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

نهائي كأس الكونفدرالية

الزمالك ضد نهضة بركان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 6".

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد ضد آرسنال، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

قادش ضد خيتافي، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فالنسيا ضد رايو فاليكانو، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال بيتيس ضد ألميريا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد إمبولي، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

جنوى ضد ساسولو، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

هيلاس فيرونا ضد تورينو، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

أتالانتا ضد روما، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

الدوري الألماني

دار مشتات ضد هوفنهايم، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

بوخوم ضد باير ليفركوزن، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد تولوز، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ستراسيورج ضد مينز، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

ستاد رين ضد لينس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

أولمبيك مارسيليا ضد لوريان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

كليرمون ضد أولمبيك ليون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

نانت ضد ليل الفرنسي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

مونبيليه ضد موناكو، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

الدوري التونسي

الترجي ضد النجم الساحلي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الوطنية التونسية".