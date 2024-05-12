الامارات | مبابي يخوض مباراته الأخيرة بملعب "بارك دي برانس" اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المهاجم الدولي كيليان مبابي مباراته الأخيرة على ملعب "بارك دي برانس" بألوان فريقه باريس سان جرمان عندما يستضيف تولوز اليوم في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة، وذلك بعد يومين من إضفاء الطابع الرسمي على رحيله بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف فريق العاصمة.

وأكد مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي أبقاه بانتظام على مقاعد البدلاء في الأشهر الأخيرة، أن المهاجم الدولي سيلعب مساء اليوم، حتى لو أن لقب الدوري محسوم سلفا. ويوجد اسم مبابي ضمن المجموعة التي اختارها أنريكي للمباراة على عكس البرتغاليين فيتينيا ونونو منديش ووارين زاير-إيمري الذين أراحهم.

وستتم مراسم الوداع في أجواء جليدية بين إدارة النادي والنجم الدولي والتي نشأت منذ إعلان مبابي الصيف الماضي أنه لن يقوم بتفعيل بند التمديد في عقده. وأكد أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان (255 هدفا) أول من أمس الجمعة في مقطع فيديو مدته أربع دقائق تقريبًا أنه سيرحل عن صفوف النادي هذا الصيف.

وإذا كان مبابي لم يكشف عن وجهته، باستثناء أي دراما، فسيكون فريقه الجديد هو ريال مدريد الاسباني الذي أكد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مساء السبت حول احتمال وصول الدولي الفرنسي، أنه يركز "في الوقت الحالي" على نهاية الموسم، دون مزيد من التعليقات.