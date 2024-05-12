فرسان سموحة ثامن بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فرسان نادى سموحة الحلقة الثامنة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز والمقامة على ملاعب نادى سموحة الرياضى حيث جاءت نتائج المباريات كالتالي في إطار مباريات الدرجة الأولى Big Tour : فاز الفارس "عبد الفتاح الحسين" والجواد "ايلزى" بالمركز الثاني عام في ثانى أيام البطولة وفي إطار مباريات الدرجة الثانية Medium Tour :فاز الفارس "محمد الشناوي" والجواد "كليبر" بالمركز الثاني عام في أول أيام البطولة

أما في إطار مباريات الدرجة الرابعة D Class :

فاز الفارس "عبد الرحمن محمد فريد" والجواد "فلورانس" بالمركز الثالث عام في أول أيام البطولة

ويمثل لجنة الفروسية المشرفة على رياضة الفروسية بالنادى المهندس "محمد فريد" رئيس لجنة الفروسية ، القبطان "محمد الحسين عيسى" نائب رئيس لجنة الفروسية و العضو الفنى، المستشار "بهجت راضي" عضو لجنة الفروسية، كما يضم الجهاز الإدارى كابتن "خميس عون" مدير مركز الفروسية، كابتن "السيد الشناوي" إداري الفروسية والبولو ، كابتن "إبراهيم عصام" مندوب نادى سموحة لدى الاتحاد المصرى للفروسية.