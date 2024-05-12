7 مرشحين للرحيل عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

تعكف لجنة التخطيط للكرة في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح لمناقشة ملف الراحلين عن المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ كولر مسئولي الاهلي بموافقته على رحيل عدد من اللاعبين بعد خروجهم من حساباته الفنية، كذلك لرغبته في تدعيم بعض المراكز ببعض اللاعبين الآخرين.

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وتضم قائمة المرشحين للرحيل عن النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري سبع لاعبين وهم الفرنسي أنتوني موديست، ومحمد الضاوي كريستو، وطاهر محمد طاهر، وخالد عبد الفتاح، وكريم فؤاد، وكريم الدبيس، ومحمود الزنفلي.

ويستعد النادي الاهلي لخوض مبارتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، على أن يواجه الألومنيوم يوم 29 مايو في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأهل الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمس على فريق بلدية المحلة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ليصل إلى النقطة الـ33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري مع تبقي خمس مباريات مؤجلة حال الفوز بها سيرتقي لصدارة الدوري.