مبابي يخسر ثلثي راتبه بعد الانضمام الى ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة ذي صن البريطانية ان النجم الفرنسي كيليان مبابي وافق على تخفيض راتبه بشكل كبير بعد الاتفاق على التوقيع لنادي ريال مدريد الاسباني اعتبارا من الموسم القادم .

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي قد اعلن عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وهو التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي واكدت كل التقارير الصحفية ان النجم الفرنسي قد وقع بالفعل على تعاقد مع نادي ريال مدريد للانتقال الى قلعة سانتياجو بيرنابيو اعتبارا من الموسم المقبل .

وكشفت صحيفة ذي صن البريطانية ان النجم الفرنسي كيليان مبابي وقع على تعاقد مع ريال مدريد لمدة خمس سنوات سيجعله لاعبا بصفوف النادي الملكي حتى عام 2029 مشيرة الى ان النجم الفرنسي قد قام بتخفيض تعاقده مع ريال مدريد الى حدود ثلث ما كان سيتقاضاه مع باريس سان جيرمان حيث اكدت الصحيفة البريطانية ان مبابي سيتقاضى راتبا حوالي 21 مليون يورو سنويا او ما يوازي 404 الف يورو أسبوعيا لكنه يظل الاعب الاعلي اجرا في ريال مدريد .

يذكر ان كيليان مبابي انتقل الى باريس سان جيرمان من نادي موناكو الفرنسي مقابل 185 مليون يورو عام 2017 وهو ما جعله الاعب الاغلى في تاريخ الدوري الفرنسي الى جانب حصوله على ما يقرب 60 مليون يورو في الموسم من باريس سان جيرمان خلال الموسم الاخير الذي لعب فيه لفريق العاصمة الفرنسية .