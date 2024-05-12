الامارات | الفرس «كاليفا» بطلة لكأس الوثبة في البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الفرس «آر جي كاليفا» لكلاوديو روبيرتو بإشراف استانسلاو بيتروشنسكي، وقيادة جيفكلون بيسبو لقب كأس الوثبة «ستاليونز» أمس الذي أقيم على مضمار سيداد جارديم في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل ضمن فعاليات النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وحافظت «آر جي كاليفا» على انتصاراتها في سباقات كأس الوثبة «ستاليونز» وهذه المرة على جائزة بول جميل صليبا والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات وأفراس» في عمر 3 سنوات فما فوق.. وجاءت في المركز الثاني «آر جي ايرا» بقيادة ويلنتون ايرل، وثالثة «أولمبيكا راش» بقيادة روبيرلي فيانا.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ليصل عددها إلى 150 سباقاً محلياً ودولياً، منها سباقات للفئات الأولى والثانية والثالثة.