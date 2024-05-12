بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة كريم حافظ في مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خضع الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، كريم حافظ، لفحوصات طبية وأشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المصري في الدوري الممتاز.

وعبر المركز الإعلامي للنادي، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة كريم حافظ، بشرخ في وجه القدم، إثر التحام قوي معه.

وغادر كريم حافظ مباراة المصري على استاد برج العرب، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فوز بيراميدز بهدف نظيف.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف نادي المصري.

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