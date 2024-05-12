لحظة بلحظة.. نهضة بركان 1 - 0 الزمالك.. هدف مُبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة نهضة بركان ونظيره الزمالك عند العاشرة من مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

ويبدأ نهضة بركان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: إيسوفو دايو - عبد الحق عسال - عادل تاحيف - حمزة الموساوي.

خط الوسط: ياسين لبحيري - أيوب خيري - محمد المرابيط.

خط الهجوم: يوسف الفحلي - يوسف مهري - بول ياسين.

ملخص بأبرز أحداث المباراة: