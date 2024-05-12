الهلال يحسم الدوري قبل نهايته في 7 مناسبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب فريق الهلال الكروي الأول أرقامه القياسية هذا الموسم بعد حسمه لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 التاسع عشر لصالحه، وبعد فوزه على فريق الحزم بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن لقاءات الجولة 31، وقبل نهاية الدوري بـ3 جولات. كأكثر الدوري تحقيقا للقب وبفارق كبير عن اقرب منافسيه فريق الاتحاد الذي حقق اللقب 9 مرات.وبـ 7 بطولات حسمها قبل نهاية الدوري.

نقاط تاريخية

ووصل الهلال لعدد نقاط تاريخي، حيث أصبح يملك 89 نقطة جمعها من 31 مباراة لعبها، فاز في 29 لقاء منها، وتعادل في مباراتين فقط، دون أن يتعرض لأي خسارة، وأمامه فرصة الوصول لرقم أكبر يصعب كسره، حيث بإمكانه إنهاء منافسات الدوري بجمع 98 نقطة، إذا ما تمكن من الفوز في لقاءاته الثلاث المتبقية، أمام كل من النصر والطائي والوحدة.

ونجح الهلال في الفوز بالدوري الرابع له خلال 5 مواسم، بعد أن توج باللقب 3 مرات على التوالي أعوام 2020 و2021 و2022، قبل أن يخطف الاتحاد لقب الدوري عام 2023، قبل أن يعود مجددا لخطف لقب الدوري الموسم الحالي.

إعادة الذكريات

وعاش الهلال نفس ذكريات قبل نحو 14 عاما، حينما هزم الحزم أيضا بهدفين دون مقابل بالرس وحسم اللقب قبل النهاية بـ3 جولات، في موسم 2009-2010، لينهي بذلك الصراع مع الاتحاد الوصيف.

وفي موسم 2010-2011 كان شاهدا للهلال في التتويج المبكر وقبل النهاية بجولتين، حيث هزم الزعيم ضيفه الرائد 2/1، وحصد اللقب، بعدما تصدر منذ الجولة الثامنة وحتى النهاية، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد.

وكرره الهلال قبل النهاية، في موسم 2016-2017 عندما تغلب على الشباب بنتيجة 2/1 في الجولة الـ24 أي قبل النهاية بجولتين وقتها، بمشاركة 14 فريقا، وحسم الدوري بفارق 11 نقطة عن الأهلي في النهاية.

في موسم 2020-2021 حسم الهلال اللقب قبل النهاية بجولة واحدة، حيث تغلب على مضيفه التعاون بهدف، وأنهى الصراع مع الاتحاد على اللقب لصالحه مستغلا تعثر العميد في الجولات الأخيرة.

كسر رقم النصر

كسر الهلال رقم غريمه النصر في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري السعودي للمحترفين، وكان 13 فوزا متتاليا، محققا 24 نصرا متتاليا حتى الآن.

كذلك حقق الهلال الفوز الأكبر في تاريخ الدوري، بنتيجة 9/صفر أمام الحزم في الأسبوع الرابع عشر، محطما الرقم القياسي المُسجل باسم نادي الاتحاد منذ موسم 2011-2012 (8-0).

وبات جورجي جيسوس مدرب الهلال الأسرع في تاريخ دوري المحترفين يحصد 100 نقطة أو أكثر، خلال 40 مباراة فقط.

وتمكن كبير آسيا من تحقيق رقم قياسي في مواجهات الكبار بالدوري، إذ حصد 15 نقطة في مواجهة النصر والأهلي والاتحاد بموسم واحد، بعدما كان الرقم السابق 13 نقطة في موسم 2021-2022.

وفاز الهلال في كلّ مواجهاته ضد منافسيه المباشرين هذا الموسم، ذهابا وإيابا، إذ هزم الاتحاد 4/3 و4/1 (انتصر عليه 7 مرات في كل المسابقات)، والنصر 3/صفر و2/1، والأهلي 3/1 و2/1.

فرق حسمت الدوري قبل نهايته: