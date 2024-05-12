شكرا لقرائتكم خبر الوصل يرغب في الاقتراب من اللقب على حساب الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الجولة الثالثة والعشرون من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم «أدنوك» 7 مباريات على مدار ثلاثة أيام.

وتنطلق الجولة الـ23 اليوم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الإمارات مع شباب الأهلي، والنصر مع خورفكان، والوصل مع الوحدة، على أن تقام غدا ثلاث مباريات أخرى هي بني ياس مع البطائح والشارقة مع حتا وعجمان مع الجزيرة، وتختتم الجولة بمباراة واحدة الخميس تجمع العين وضيفه اتحاد كلباء.

ويحتضن استاد زعبيل قمة مهمة ومرتقبة بين الوصل المتصدر برصيد 55 نقطة مع ضيفه الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة، والمتوج مؤخرا بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعتبر المباراة خطوة جديدة لنادي الوصل نحو الاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ موسم /2006 2007، ويفصل الوصل عن تحقيق حلمه سبع نقاط فقط.

ويلتقي الوصل مع الوحدة للمرة الـ 30 في دوري المحترفين، إذ تفوق الوحدة في 11 مباراة، والوصل في 10 مباريات، وتعادل الفريقان 8 مرات من أصل 29 لقاء جمعت الفريقين من قبل.

وفي المباراة الثانية التي تجمع النصر مع خورفكان يبحث الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر عن عودة الانتصارات من جديد، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 35 نقطة، مقابل 21 نقطة لضيفه خورفكان صاحب المركز الثاني عشر.

وخسر النصر في الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، بعد سلسلة إيجابية من النتائج استمرت لثمان مباريات متتالية في الدوري، وفي المقابل تعادل خورفكان مع الجزيرة 3 .3/

وفي المباراة الثالثة يلتقي الامارات صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة مع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة .

وتمثل المباراة صراعا بين القمة والقاع حيث يتطلع شباب الأهلي لمواصلة الضغط على الوصل في الصدارة فيما يطمح الإمارات للابتعاد خطوة عن شبح الهبوط.

قبل لقاء الوصل والوحدة: