الامارات | «درس 2016» يحفز العين في إياب نهائي آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد العين، أمس، إلى الدولة، بعد لقاء يوكوهاما مارينوس الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي انتهى بخسارة «الزعيم» بهدفين مقابل هدف، ويستعد الفريق لمواجهة اتحاد كلباء يوم الخميس المقبل في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد خليفة بن زايد في العين، قبل أن يبدأ الاستعداد للقاء الإياب الآسيوي.

وسيكون «درس 2016» حافزاً كبيراً بالنسبة إلى العين لتحقيق «الريمونتادا» في إياب دوري أبطال آسيا، الذي سيُقام على استاد هزاع بن زايد يوم 25 الجاري.

ويتشابه الموقف الذي يمر به العين حالياً في البطولة القارية مع «سيناريو» نهائي دوري أبطال آسيا 2016، عندما خسر لقاء الذهاب أمام تشونبوك في ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أيضاً «الزعيم» بهدف قبل أن يحرز صاحب الأرض هدفين، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ليحقق الفريق الكوري الجنوبي اللقب.

ويمتلك العين فرصتين لتعويض خسارته في لقاء الذهاب، حيث إن الفرصة الأولى هي الفوز بفارق هدفين، أما الفرصة الثانية هي الفوز بفارق هدف، ليتم حسم اللقب عن طريق الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح.

من جهته، أكد مدرب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو، أن الفريق حظوظه قائمة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، قائلاً في تصريحات نشرها النادي على حسابه في منصة «إكس»: «خسرنا الشوط الأول أمام منافس جيد وعلينا أن نؤمن بأنه لاتزال لدينا فرصة جيدة للتعويض على ملعبنا وبين جماهيرنا، وسنعمل على الظهور بصورة مختلفة عن التي بدا عليها الفريق في شوط اللعب الثاني، وأثق تماماً بأننا قادرون على تحقيق هدفنا في دوري الأبطال». من جهة أخرى، نقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة العين لكرة القدم، للاعبي العين، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين، إلى أعضاء بعثة الفريق.

وذكر الموقع الرسمي لنادي العين، أن نائب رئيس المجلس أكد للاعبين أن أمامهم فرصة تاريخية لمعانقة المجد القاري، خصوصاً أن الإياب سيشهده استاد هزاع بن زايد، وسيحظى الفريق بالدعم الكبير من جماهير العين، التي ظلت تصنع الفارق وترجح كفة الفريق في كل الميادين. وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالتشجيع المتواصل والمساندة القوية للفريق من جماهير العين، وقال لموقع نادي العين: «الفريق مطالب بالتركيز على تحقيق هدفه، وإظهار الثقة بالنفس، لأنكم أبناء زايد، وقادرون على تحقيق طموحاتكم، وإسعاد جماهيركم ومحبي الكرة الإماراتية في كل مكان بالعالم».

وسائل إعلام عالمية تستعيد ذكريات لقاء كريسبو وكيويل في 2005

جوني جبور - دبي / تفاعلت وسائل إعلام عالمية، مع مباراة العين مع مستضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، التي أقيمت أول من أمس، في ذهاب دوري أبطال آسيا وانتهت بفوز الفريق الياباني 2-1، مسلطة الضوء، على لقاء جمع بين مدرب العين هيرنان كريسبو مع مدرب يوكوهاما هاري كيويل، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، حينما كانا لاعبين في فريقي «إي سي ميلان» و«ليفربول».

وقال موقع «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصيني، إن: «مباراة العين ويوكوهاما أعادت للذاكرة لقاء كريسبو وكيويل في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي استضافته إسطنبول، حين تقدم فريق إي سي ميلان برفقة كريسبو بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يتمكن كيويل مع فريقه ليفربول من معادلة النتيجة في الشوط الثاني، والذهاب بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في وجه ليفربول ولاعبه كيويل». من جانبه، نشر موقع «ذا سان ديغو» المكسيكي، تصريحات لكيويل عن لقاء الإياب الذي سيُقام في العين يوم 25 الجاري، وقال: «أعلم أن هناك 90 دقيقة مقبلة، ويمكن أن يسلب منك كل شيء بسرعة، والمهمة ستكون صعبة ولايزال الطريق طويلاً قبل الاحتفال الكبير».

واهتمت صحيفة «نيكي» اليابانية بتصريحات اللاعب الياباني أساهي أويناكا (22 عاماً) صاحب هدف التعادل لفريق يوكوهاما، الذي قال: «كان لدي إيمان راسخ في قدرة فريقي على العودة». بدورها عنونت صحيفة «إن كيه إتش» اليابانية متابعتها للمباراة بعنوان «خطوة على طريق اللقب»، ونقلت تصريحات للاعب كوتا واتانابي صاحب هدف الفوز، الذي قال: «أمامنا مهمة صعبة في مباراة الإياب».