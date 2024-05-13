الامارات | أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ دون رد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، محافظاً على حظوظه بالفوز في اللقب على حساب حامله مانشستر سيتي.

وبفوزه على ملعب "أولد ترافورد" بهدف البلجيكي لياندرو تروسار، رفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 86 نقطة، بفارق نقطةٍ عن سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني مؤقتاً قبل مواجهته توتنهام الثلاثاء في مباراةٍ مؤجلةٍ من المرحلة الرابعة والثلاثين.

كما حقق أرسنال فوزه الـ27 في الدوري هذا الوسم، وهو أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ مشاركته ضمن المسابقة بشكلها الحديث.

وفي المقابل توقّف رصيد يونايتد عند 54 نقطة وانتهت جميع حظوظه بالتأهّل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل بعدما تكبّد الخسارة الرابعة عشرة هذا الموسم.

وسينتظر "المدفعجية" الذي يحلمون بلقبهم الأوّل منذ 2004، هديةً من جاره اللندني حتّى تبقى حظوظه قوية قبل المباراة الأخيرة التي يستضيف فيها إيفرتون، فيما يلعب سيتي الذي يُعدّ مصيره بين يديه، مع وست هام.