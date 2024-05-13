الامارات | ميسي يغضب ويحدث الكاميرا بسبب لائحة غريبة في الدوري الأمريكي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الدوري الأمريكي موقف غريب وقاعدة غير متبع بها في الدوريات العالمية تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي، وعبر عن غضبه من اللوائح في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS وذلك خلال مباراة فريقه ضد مضيفه مونتريال (3-2).



وشهدت المباراة تعرض ميسي لإصابة وتلقى العلاج، ثم خرج مؤقتا من الملعب، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك قاعدة في الدوري الأمريكي، تشير بأن اللاعب الذي يتلقى العلاج على أرض الملعب يجب أن ينتظر دقيقتين، قبل أن يعود إلى الميدان مرة أخرى.

وعندما حدث ذلك، التقطت الكاميرا المجاورة لميسي أظهر غضبه وقال بصوت واضح: "هذه القاعدة غير صحيحة وغير جيدة".



ولم يهدأ ميسي وأظهر غضبه، لأنه أثناء تواجده خارج أرضية الملعب شاهد زميله ماتياس روخاس يسجل هدفا من ركلة حرة، بطريقة رائعة، كان بإمكان ميسي تنفيذها بنفسه.