أمير هشام: وزير الرياضة أكد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أوضح بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سوف يتواجد بمعسكر منتخب مصر، خلال يونيو المقبل استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عن تطورات أزمة محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مع جهاز الفراعنة بقيادة حسام حسن.

وكان محمد صلاح اعتذر عن عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأخير في شهر مارس، لرغبته في التدرج في التعافي من إصابته التي كان قد تعرض لها مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في ذلك التوقيت.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وزير الشباب والرياضة أكد أنه لا توجد أي أزمات بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "وزير الرياضة طالب بتوفير أجواء هادئه للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة على تحقيق طموحات الجماهير".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن في الوقت الحالي، لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما تلعب مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، برصيد 6 نقاط.