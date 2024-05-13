الامارات | 121 سفينة تشارك في سباق «القفال 33»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحضيراتها الفنية لانطلاقة سباق النسخة الـ33، والمحدد له يوم الأربعاء المقبل.

وينظم السباق الكبير، الذي أسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، حيث ستبحر السفن الشراعية المحلية 60 قدماً كالمعتاد من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي، مروراً بجزيرة القمر حتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وأكدت 121 سفينة المشاركة في النسخة الـ33 مع إغلاق باب التسجيل أمس، لتبدأ الاستعداد لرسم لوحة الماضي الجميل في الموعد المرتقب.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33، برئاسة أحمد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبحضور أعضاء اللجنة: سيف السويدي، وخالد البلوشي، ومحمد الفلاحي، أمس، اجتماعاً للوقوف على آخر التجهيزات لإنجاح التظاهرة المرتقبة.

حضر الاجتماع الذي عُقد في مقر قرية السباق في الشاطئ المفتوح في أم سقيم، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة، كل من: نائب مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، العقيد علي النقبي، ومدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة على مناقشة آخر التقارير المتعلقة بمتابعة حالة البحر، وسرعات واتجاه الرياح المتوقعة خلال هذا الأسبوع، والاطلاع على تقارير المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال.

ودعا بن مسحار إلى ضرورة العمل على إنجاح التظاهرة المرتقبة وإقامة السباق بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وتسهيل مهمة المشاركين في السباق.

إخطار

أخطرت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال جميع الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباق النسخة الـ33 بعدم التحرك أو الإبحار نحو جزيرة صير بونعير إلا بعد إخطارهم بذلك من قبل اللجنة المنظمة، سعياً منها لضمان سلامة المشاركين ومحاملهم.