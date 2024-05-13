الامارات | شباب الأهلي و«الصقور».. لقاء «مفترق طرق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب، إلى جانب تأثيرها في سباق الهروب من شبح الهبوط وضمان البقاء في المسابقة. وفي الساعة 18:10 يستضيف فريق الإمارات شباب الأهلي، وفي التوقيت نفسه يحل خورفكان ضيفاً على النصر، بينما في لقاء القمة يواجه الوصل ضيفه الوحدة الساعة 21:00.

ويخوض «الصقور» مباراة مصيرية لا بديل فيها عن الفوز. لكنه يواجه فريقاً يبحث هو الآخر عن الفوز بشدة من أجل الإبقاء على أمل المنافسة على لقب الدوري، وهذا ما يجعل اللقاء بين الفريقين بمثابة مفترق طرق يحدد مصير كل منهما في الدوري. ويحتل «الصقور» المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، أما شباب الأهلي فيمتلك 46 نقطة في المركز الثاني ولديه مباراة مؤجلة.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ حقق «الصقور» الفوز في الجولة الـ22 خارج أرضه على كلباء، وأنعش حظوظه في البقاء، كما فاز شباب الأهلي على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الضغط على الوصل المتصدر بـ55 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يسعى «العميد» إلى استعادة انتصاراته مجدداً بعدما تلقى أول خسارة له في الدور الثاني في الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، أما خورفكان فيسعى إلى إيقاف نزف النقاط بعد أن خسر مرتين وتعادل مرة في آخر ثلاث مباريات.

ولدى النصر 35 نقطة في المركز الخامس، أما خورفكان فيمتلك 21 نقطة في المركز الـ12، ولايزال في دائرة التهديد بالهبوط.

ويحتاج خورفكان إلى الفوز في الجولات المقبلة لحسم البقاء في «المحترفين»، بغض النظر عن نتائج الآخرين، ما يجعل مصيره بيده.

الوصل يطلب «مفتاح الدوري» من «العنابي»

تتجه الأنظار مساء اليوم، إلى لقاء القمة بين الوصل والوحدة، ويعيش كلا الفريقين فترة مميزة. ويخوض الوصل المباراة برغبة كبيرة في تعزيز الصدارة، إذ يتقدم على شباب الأهلي بفارق تسع نقاط، وبات قريباً جداً من إحراز لقب الدوري، بينما الوحدة لديه 38 نقطة في المركز الرابع، ويأمل أن يستمر في التقدم في الترتيب، ويقفز إلى المركز الثالث الذي يحتله العين بفارق نقطة فقط عن الوحدة.

وهذه المواجهة الرابعة بين الوحدة والوصل في الموسم الحالي، إذ تعادلا ذهاباً في الدوري 2-2. وفي نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي فاز الوصل ذهاباً 2-1، قبل أن يعود الوحدة بقوة ويفوز إياباً 4-صفر، ليتأهل للنهائي، ويحرز اللقب بعد ذلك على حساب العين بهدف دون رد.