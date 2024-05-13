الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب ميلان: مصيري لم يُحسم بعد

أكد مدرب فريق ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، أن «الانتقادات والشائعات جزء من عملي كمدرب»، مشيراً إلى أنه «لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيبقى في منصبه في الموسم المقبل. وأنهى ميلان، أول من أمس، مسيرة خالية من الانتصارات استمرت لست مباريات متتالية، بفوز كاسح على كالياري 5-1 في الدوري الإيطالي، لكنّ عدداً كبيراً من جماهير ميلان تطالب برحيل المدرب. وأضاف بيولي في تصريح صحافي: «أمامنا جولتان أخريان، لذلك فالموسم لم ينته، ومصيري لم يُحسم بعد».

للإطلاع على المزيد من الأخبار، يرجى الضغط على هذا الرابط.