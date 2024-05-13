ريال مدريد يكشف كواليس فشل انتقال مبابي في 2022

كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان ريال مدريد، التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال الفترة القادمة.

وكان قد أعلن كيليان مبابي، الجمعة الماضي، في فيديو عبر حساباته الرسمية، رحيله رسميًا عن باريس سان جيرمان، بعد قضاء 7 سنوات داخل جدران النادي.

ولم يعلن صاحب الـ 25 عامًا عن وجهته القادمة ولكن جميل التقارير تشير برحيله إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

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وأشار الصحفي الموثوق لدى شبكة سكاي “فابريزيو رومانو”، أن ريال مدريد، قرر الإعلان عن صفقة مبابي، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، وقبل انطلاق بطولة يورو 2024.

وتابع رومانو، سيكون هناك مؤتمر صحفي لـ تقديم مبابي سيحكي من خلاله فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن كواليس فشل انتقال مبابي في عام 2022، عندما كان قريبًا من ارتداء قميص الميرينجي وتعطلت الصفقة في اللحظات الآخيرة.

ويستعد ريال مدريد، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد بروسيا دوتموند الألماني، يوم 1 يونيو القادم، على ملعب ويمبلي في لندن.