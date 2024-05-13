الامارات | تحديد موعد مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين موعد مباراة المنتخب الأول ضد أوغندا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي إلى أن اللقاء سيقام يوم الإثنين 10 يونيو المقبل على ملعب (مانديلا الوطني) بمابول في العاصمة كمبالا.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيلتقي ضيفه منتخب غينيا يوم 6 يونيو على ملعب (نيلسون مانديلا) في العاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، متقدما بثلاث نقاط عن منتخبات بوتسوانا وغينيا وأوغندا ملاحقيه المباشرين، فيما يظل منتخب الصومال المتذيل بلا رصيد.