الامارات | نادي الإمارات يحتفل بتتويج فريقي 14 و 11 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي الإمارات الرياضي الثقافي بتتويج صقور فريقي 14 و 11 عاماً بطلين لبطولة اتحاد الإمارات لكرة القدم للمراحل السنية «ب» للموسم 2023-2024.

وتسلم لاعبو صقور الإمارات الميداليات الذهبية ودرعي الدوري، بعد تغلبهم على فريق 14 عاماً في المباراة الأخيرة على فريق اتحاد كلباء بستة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الـ«27»، التي جرت على الملعب الفرعي لنادي الإمارات في رأس الخيمة، وسجل أهداف الإمارات، إيان محمد «5 أهداف»، وهدف لذياب علي.. وكان فريق أشبال الإمارات قد جمع 68 نقطة من 22 فوزا، وتعادلين، ولم يخسر أي مباراة في المسابقة.

حضر التتويج يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي وعبد الحكيم عبد الله بلهون عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم وخليل إبراهيم الطويل النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، وأعضاء مجلس الإدارة جمال القرصي، مشرف الألعاب الفردية والجماعية وثاني سالم الشحي مدير عام النادي، وعادل محمد الخيال مشرف المراحل السنية لكرة القدم.

وأشاد سعادة يوسف البطران بالإنجاز المميز الذي تحقق لفريقي صقور 14 و11 عاماً وقبل نهاية المسابقة بعدة جولات مما يبشر بفريقين على مستوى الطموح لنادي الإمارات مستقبلاً.