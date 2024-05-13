رد مثير من مبابي على عروض الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي عن رد فعل مثير من الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان السابق، من عروض الدوري السعودي لضمه.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان.

وكان مبابي قد أعلن رسميًا عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بعدما قرر عدم تجديد عقده، بعد مسيرة دامت 7 سنوات.

اقرأ أيضًا..3 حراس من العيار الثقيل على رادار الاتحاد السعودي

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أنه عندما حاول أحد أندية الدوري السعودي التعاقد مع كيليان مبابي الصيف الماضي كان رد اللاعب واضح: “لا يهمني”.

وتشير التقارير خلال الفترة الأخيرة أن مبابي سوف ينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى رغبته منذ فترة طويلة في التعاقد مع اللاعب الموهوب.