غضب في برشلونة بسبب قانون ( مبابي )

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الغضب نادي برشلونة الاسباني بسبب التعديلات المزمع اجراؤها في القوانين المنظمة لدفع الضرائب في أسبانيا والتي رببما تساعد نادي ريال مدريد في استقطاب الاعبين فيما يعرف الان في اوساط الاندية الاسبانية بقانون ( مبابي ) .

ويعد موسم الانتقالات الصيفية القادم واحد من اهم مواسم الانتقالات لنادي ريال مدريد الاسباني حيث يقترب ريال مدريد من الاعلان الرسمي عن صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي بعدما اعلن الاخير نهاية مشواره مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كما يبدو ان النادي الملكي في طريقه ايضا لضم النجم الكندي الفونسو ديفيز من نادي بايرن ميونخ الالماني وهو ما يعني اقتراب عودة عصر الجلاكتيوس في نادي ريال مدريد .

وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية ان هناك حالة من الغضب لدى ادارة نادي برشلونة الاسباني في الوقت الحالي من القانون الذي يتم الاعداد له في الوقت الحالي ويمنح ريال مدريد اليد العليا في كل صفقات الانتقال في المستقبل داخل الدوري الاسباني .

وقالت صحيفة سبورت ان قانون الضرائب في اسبانيا ينص حاليا ان اي شخص سواء كان مواطن اسبانيا او اجنبي يحصل على دخل سنوي يتعدي 300 الف يورو يدفع ضرائب على قسمين : القسم الاول وهو القسم الخاص بالضرائب الاسبانية بشكل عام يقتطع 24.5 % من اي دخل يتعدي 300 الف يورو والقسم الثاني والخاص بأقساط تذهب الى المجتمع وهو 20.5 % .

واضافت صحيفة سبورت ان هناك تعديلا مرتقبا لقانون الضرائب يتمثل في ان اي شخص اسبانيا او اجنبيا يعيش في العاصمة الاسبانية مدريد سيدفع فقط الجزء الاول من الضرائب والمتمثل في 24.5 % من المبالغ المالية التي تفوق 300 الف يورو ولا يسددون الجزء الثاني البالغ 20.5 % وهو ما يعني افضلية كبيرة للاعبي ريال مدريد في الضرائب الخاصة بهم .

قانون مبابي

وقالت صحيفة سبورت ان مثل هذه التعديلات تمثل ضربة كبيرة للاندية خارج مدريد مثل برشلونة و اكدت ان ادارة برشلونة تعتزم عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا القانون الجديد الذي يزيد من وضعية النادي صعوبة في مواجهة ريال مدريد .

وكشفت سبورت ان كيليان مبابي سيحصل على دخل يقل كثيرا عن راتبه في باريس سان جيرمان حيث من المتوقع ان يحصل على 15 مليون يورو في السنة بعد الضرائب في مقابل 75 مليون يورو كان يحصل عليها في باريس سان جيرمان وبالقطع فأن التعديل في القانون سيجعل مبابي يحصل على 20 % زيادة في راتبه مع ريال مدريد وهو ما جعل اغلب المتابعين يطلقون اسم ( قانون مبابي ) على هذا التعديل في قيمة الضرائب في أسبانيا .