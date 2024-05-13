تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح

أعلن المدرب الألماني يوجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

ودفع المدرب الألماني، بالثلاثي كودي جاكبو ولويس دياز ومحمد صلاح، في هجوم ليفربول.

وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:

تشكيل ليفربول:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – كوانساه – أندي روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – هارفي إيليوت

في الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح

تشكيل أستون فيلا:

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز

في الدفاع: إيزري كونسا – دييجو كارلوس – باو توريس – لوكاس ديني

خط الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – يوري تيليمانس

الهجوم: موسى ديابي – ليو بايلي – أولي واتكينز

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الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، بينما أستون فيلا يأتي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.