تقارير: حجازي يقترب من العودة للمشاركة في اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين، اقتراب عودة النجم المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، من العودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية" اليوم، أن حجازي سيخضع لفحوصات طبية جديدة، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق اتحاد جدة، خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى، أن حجازي يستعجل العودة لتدريبات اتحاد جدة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة في المباريات المتبقية للاتحاد بالدوري السعودي.

ويعاني حجازي من الإصابة بالتواء في مفصل الركبة، مما أبعده عن آخر مباراتين لفريق اتحاد جدة بالدوري السعودي، أمام كلا من أبها والاتفاق على الترتيب.

وخاض حجازي 21 مباراة رفقة فريق اتحاد جدة هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين، وتقديم تمريرة حاسمة.

فحوصات تحدد موقف نجم الزمالك من مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

"لاعب كارثة والحكم أنقذهم".. تعليق ناري من رضا عبدالعال على خسارة الزمالك أمام بركان