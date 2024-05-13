رونالدو يتصدر أفضل 10 لاعبين أوروبيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلال العقود الماضية أنجبت أوروبا الكثير من ذوي المواهب الكروية الذين تألقوا في الملاعب وأبهروا عشاق كرة القدم بأدائهم وبراعتهم سواء مع منتخبات بلدانهم أو مع الأندية التي حملوا ألوانها من أمثال يوهان كرويف وكريستيانو رونالدو وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وغيرلد مولر. يعد الإنجليزي السير بوبي تشارلتون، والألماني غيرد مولر، والفرنسي ميشيل بلاتيني من بين أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا. بدوره، يبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في أوروبا، مع مسيرة دولية قياسية والعديد من الجوائز الفردية والجماعية مع الأندية الكبرى.

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