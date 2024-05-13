بعد أزمته مع بيريرا.. حكم مصري ينتقل لـ الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الحكم الدولي المصري محمود عاشور، قد رحل للتحكيم والظهور في مباريات الدوري السعودي، الفترة القادمة.

وواصلت التقارير أن محمود عاشور سيصبح حكمًا لتقنية الفيديو “الفار” في الدوري السعودي “روشن”، حتى المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ونشبت ازمة بين الحكم الدولي محمود عاشور وبين فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان قد قال عاشور في تصريحات تليفزيونية:” عندما تساءلت عن استبعادي من تحكيم المباريات، أخبروني إنه لا يوجد أي مشاكل، وسأكون متواجدًا في المباريات القادمة.

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وتابع حديثه:” لقد مر أسبوع وأكثر ولم أكن متواجدًا في المباريات، فأجريت اتصالًا بالمشرف على حكام مباريات الدوري الممتاز مجدي رزق، ففوجئت به يبلغي إنني موقوف بقرار من بيريرا رئيس لجنة الحكام، بسبب تصريحاتي عقب بطولة كأس أمم أفريقيا.