محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا لـ ليفربول أمام أستون فيلا بطريقة غريبة.. فيديو

أهدر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هدفًا محققًا بطريقة مثيرة خلال مباراة فريقه أمام أستون فيلا ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويشارك محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة 50، إهدار محمد صلاح هدفًا محققًا لصالح ليفربول من أمام مرمى أستون فيلا، حيث أطاح بالكرة أعلى الشباك.

ويتقدم فريق الريدز على حساب أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث افتتح داميان مارتينيز، الأهداف لصالح الضيوف في الدقيقة الثانية عن طريق الخطأ في مرماه.

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وسجل يوري تيليمانس، هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، ولكن نجح كودي جاكبو، في إضافة الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 23.

وأضاف رفاق محمد صلاح، الهدف الثالث في الدقيقة 48، عن طريق اللاعب جاريل أمورين كوانساه.