توم هانكس في المدرجات لمساندة أستون فيلا ضد ليفربول

الرياص - اسماء السيد - لندن : عاد أستون فيلا من بعيد وابقى على آماله في التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله الثمين أمام ضيفه ليفربول 3- 3 الإثنين في ختام المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي.

وظهر النجم السينمائي توم هانكس المتوج بالأوسكار (مرتان) في مدرجات فيلا بارك معقل فريق أستون فيلا، وكان من اللافت قدومه قاطعاً مسافة كبيرة من الولايات المتحدة صوب مدينة برمنغهام التي تحتضن أستون فيلا، لكي يكون مع الفريق في مباراته الأخيرة في الموسم بملعبه، ومن أجل أنه يدعمه في حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان أستون فيلا في طريقه الى الخسارة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات (خسارتان في نصف نهائي مسابقة كونفرس ليغ امام أولمبياكوس اليوناني وواحدة أمام برايتون في الدوري)، حيث منح حارس مرماه الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس التقدم للضيوف بالخطأ في مرماه (2) وسجل الهولندي كودي خاكبو (23) والمدافع جاريل كوانساه (48) الهدفين الثاني والثالث بعدما أدرك البلجيكي يوري تيلمانس (12) التعادل.

لكن البديل الكولومبي جون دوران أنقذه بتسجيله ثنائية في ثلاث دقائق (85 و88)، فانتزع له نقطة ثمينة عزز بها موقعه في المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة، وحرم المدرب الالماني لليفربول من الفوز في مباراته الأخيرة خارج القواعد بإشراف النادي بعدما أعلن رحيله في نهاية الموسم.

ورفع أستون فيلا رصيده الى 68 نقطة بفارق خمس نقاط أمام منافسه الوحيدة على البطاقة القارية توتنهام الذي يخوض الثلاثاء مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي الثاني وبطل الموسم الماضي.

وسيضمن أستون فيلا عودته الى المسابقة القارية العريقة للمرة الاولى منذ عام 1983 في حال تعثر توتنهام الثلاثاء، فيما سيتأجل الحسم الى المرحلة الاخيرة في حال فوز الفريق اللندني.

ويحل أستون فيلا ضيفا على كريستال بالاس، وتوتنهام على شيفيلد يونايتد الاحد المقبل.

ليفربول ومباراة تحصيل حاصل

وبكر ليفربول الذي كانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة له بعدما ضمن المركز الثالث، بالتسجيل عندما مرر الدولي المصري محمد صلاح كرة الى هارفي إيليوت المتوغل داخل المنطقة فرفعها عرضية ارتطمت بكتف المدافع الاسباني باو توريس وحاول مارتينيس التقاطها فأفلتت من بين يديه قبل أن يتابعها بيمناه بالخطأ في مرماه (2).

وكاد صلاح يضيف الهدف الثاني بمجهود فردي تخلص من خلاله من المدافع الفرنسي لوكا ديني وسدد كرة قوية ابعدها مارتينيس الى ركنية (4).

ونجح أستون فيلا في إدراك التعادل في الدقيقة 12 عندما توغل أولي واتكينز من الجهة اليسرى متلاعبا بالمدافع كوانساه فهيأ الكرة الى تيلمانس داخل المنطقة فسددها قوية على يمين البرازيلي أليسون بيكر.

وأعاد خاكبو التقدم لليفربول في الدقيقة 23 مستغلا تمريرة من المدافع جو غوميز تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم.

وعزز كوانساه تقدم ليفربول مطلع الشوط الثاني برأسية ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها إيليوت (48).

4 تغييرات لكلوب

وأجرى كلوب أربع تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 75 بإشراكه الهولندي ريان خرافنبرخ والاوروغوياني داروين نونييس وكورتيس جونز والمجري دومينيك سوبوسلاي بدلا من إيليوت وخاكبو والكولومبي لويس دياس والياباني واتارا إيندو.

ورد عليه المدرب الاسباني لأستون فيلا أوناي إيمري بعد أربع دقائق بالدفع بدوران مكان الايطالي نيكولو زانيولو الذي دخلا مطلع الشوط الثاني مكان تيلمانس، وكالوم تشامبرز مكان البرازيلي دوغلاس لويز.