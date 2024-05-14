الامارات | "دبي لسباق الخيل" يؤكد مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية محمد بن راشد في السباقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجَه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، على الثقة الغالية بتجديد تكليفه برئاسة مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، قد أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (24) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وعضوية خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، وعضوية المدير التنفيذي للنّادي.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "الثقة التي منحنا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحتم علينا ابتكار افكار ورؤىً جديدة مستفيدين من البنية التحتية الاستثنائية التي تتميز بها دبي، وقدرتها على تنظيم واستضافة سباقات الخيل".

وأكد الشيخ راشد بن دلموك استعداده مع الفريق لمواصلة العمل ومضاعفة الجهود لتحقيق رؤية فارس العرب الثاقبة في تطوير سباقات الخيل والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنين الماضية والتي تتمثل في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سباقات الخيل حول العالم.

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن انفتاحهم لتنفيذ عدد من الأفكار المبتكرة والإضافات المستقبلية ضمن مسيرة التطوير الهادفة لإثراء أحداث وفعاليات النادي.

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك بالتهنئة إلى علي عبد الرحمن آل علي بمناسبة اختياره مديراً تنفيذياً وعضواً بمجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل متمنياً له التوفيق والسداد في هذه المهمة.

أعرب علي آل علي المدير التنفيذي - عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن فخره واعتزازه بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مؤكداً بأنه سيعمل ضمن فريق العمل على مضاعفة الجهود لاستدامة التميز في سباقات النادي.

وتوجه بالشكر الى الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل على جهوده في تطوير منظومة العمل بالنادي وتطوير سباقات الخيل، مبدياً تطلعه للعمل مع فريق العمل في النادي برفقة خليفة بن عبود الفلاسي لتحقيق هدف واحد هو رفع اسم الدولة عالياً في مجال سباقات الخيل والظهور بصورة مشرفة تليق بمدينة دبي وتواكب نهضتها الشاملة في جميع المجالات.

ورفع خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ثقته الغالية بتجديد تكليفه عضواً في مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، مؤكداً تسخير كل الإمكانات والجهود لتحقيق توجيهات سموه بتطوير منظومة السباقات في دبي والحفاظ على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها.

وقال: "نعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ببذل كل جهد لنكون عند حسن الظن على هذا الاختيار وتلبية طموحات سموه".