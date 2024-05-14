أسباب رحيل فاران المفاجئ عن مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجميع بإعلان رحيل المدافع الفرنسي رافاييل فاران عن صفوف الفريق خلال الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سبب رحيل فاران عن مانشستر يونايتد، هو الخلاف حول الراتب خلال مفاوضات تجديد العقد حيث يعد المدافع الفرنسي من بين على اللاعبين أجورا في الدوري الإنجليزي، بواقع 340 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

وانتقل فاران البالغ من العمر 31 عاما إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، ولعب 39 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها هدفين، واكتفى فاران بالتتويج بلقب وحيد مع مانشستر يونايتد، وهو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفضلت إدارة مانشستر يونايتد إنهاء التعاقد مع فارات بسبب كثرة إصابات اللاعب وراتبه الضخم في ظل تخبط النتائج.

يذكر أن هناك رغبة من قبل النصر والاتحاد تحديدا في الظفر بخدمات فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.