الامارات | الاتحاد الأوروبي: الحكّام سيناقشون قرارتهم مع قادة المنتخبات حصراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيناقش حكّام كأس أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو، قراراتهم بشكلٍ تفصيليّ أكثر لقادة المنتخبات حصراً، وسيكون بإمكانهم تحذير اللاعبين الآخرين من التدخّل، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الثلاثاء.

وأوضح الإيطالي روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكّام في (ويفا) "نريد حكاماً ذوي شخصيات قويّة يتّخذون قرارات - غير محبّبة للجمهور أحياناً - ويتحمّلونها على أرض الملعب، ولكننا نريد أيضاً أن يكونوا أكثر انفتاحاً".

وتابع الحكم الدولي السابق أن حكّام البطولة المقبلة "سيشاركون المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدرّبين لمساعدتهم في فهم اتخاذ بعض القرارات"، وذلك "لخلق جو من الثقة"، خصوصاً أنهم "يتلقون الكثير من المعلومات" من حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وأردف أن "شرح قرار عندما تُحاط بـ22 لاعباً" يصبح "مستحيلاً"، خاصةً عندما يكون هناك "200 إلى 250 قرار" في المباراة".

وأضاف روزيتي (56 عاماً) الحائز على جائزة أفضل حكم في الدوري الإيطالي في أربعة أعوام "لذا نطلب من جميع المنتخبات التأكيد على أن القائد هو اللاعب الوحيد الذي يتحدث مع الحكم".

وأشار إلى أنه في حال كان حارس المرمى هو الذي يحمل شارة القيادة "فسيتعيّن اختيار لاعب آخر لأداء هذا الدور إذا اتُخذ قرار في الجهة المقابلة للملعب".

وأكّد أنه ما عدا هذا الاستثناء "سيتم انذار أي لاعب يتجاهل دور قائده و/أو يقترب من الحكم ويُظهر قلة احترام أو اعتراض".