أيمن الرمادي يحذر لاعبي سيراميكا من خطورة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حذر أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا لاعبي الفريق في مران اليوم من خطورة بيراميدز قبل اللقاء الذي يجمع بينهما غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعملت الخليج 365 أن الرمادي عقد جلسه طويلة مع لاعبي الفريق اليوم وطالبهم بضرورة التركيز وتحقيق الفوز في لقاء الغد وإستغلال نقاط ضعف الفريق المنافس .

وقرر أيمن الرمادى، الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا .

ويسعى أيمن الرمادى لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين، خاصة أن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وتحتاج أن يكون اللاعبون فى أعلى تركيز لهم من أجل مواصلة الانتصارات.

وعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مواجهة بيراميدز و المصرى الأخيرى في الدورى، والتي حقق خلالها الفريق السماوى الفوز بهدف، من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف في الفريق لوضح الخطة المناسبة لخطف النقاط الثلاثة .

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة مواصلة القتال وبذل أقصى جهد من أجل التقدم في جدول الترتيب، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز على الداخلية و طلائع الجيش.

وكان فريق سيراميكا حقق الفوز على نظيرة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز الأهداف لفريق سيراميكا صديق أوجولا في الدقيقة 4 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 40، بينما سجل هدف طلائع الجيش الوحيد يسرى وحيد في الدقيقة 37 .