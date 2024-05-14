سموحة يحسم ديربي الإسكندرية لصالحه أمام الاتحاد في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في حسم ديربي الإسكندرية لصالحه أمام نظيره الاتحاد، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز سموحة بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التهديف، حسام حسن في الدقيقة 34 من صناعة طارق علاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد.

اقرأ أيضًا..اندلاع أزمة بين الزمالك وكاف قبل مواجهة الإياب أمام نهضة بركان

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد مكرونة الهدف الثاني في الدقيقة 86 من صناعة مصطفى البدري، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 34 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة محتلًا المركز الرابع.