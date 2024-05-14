قرار مفاجئ من رونالدو بخصوص تجديد عقده مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن قرار مفاجئ من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي بنادي النصر السعودي، بخصوص تجديد عقده.

وسينتهي تعاقد البرتغالي رونالدو مع النصر السعودي بنهاية الموسم المقبل.

وذكر للصحفي الشهير بن جاكوبس عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “X”، أن النجم البرتغالي لم يستبعد فكرة تمديد عقده مع النصر حتى عام 2026، إذ ينتهي عقده الحالي في عام 2025 ، حيث سيبلغ من العمر 40 عامًا بحلول ذلك الوقت.

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وأشار إلى أن مسئولو الكرة السعودية يتطلعون إلى الاحتفاظ بـ كريستيانو رونالدو لفترة أطول، حيث أن تجديد حقوق البث التلفزيوني سيكون في عام 2025 ويعتبر وجود رونالدو كجزء من الدورة التالية أمرًا مهمًا.

ويتصدر رونالدو قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 هدفًا، بعد مرور 31 جولة.