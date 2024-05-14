"محدش هيقف جنبك".. مدرب منتخب مصر السابق يعلق على تصريحات حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق محمود فايز مدرب منتخب سوريا الحالي والمدرب المساعد لمنتخب مصر سابقا، على تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة حاليا، خلال جلسة مع الصحفيين.

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مدرب منتخب مصر كابتن حسام حسن حب يعمل جلسة سرية مع إخواننا الصحفيين، جلسة مغلقة ومع صحفيين ومحرري أخبار وناقلي أحداث؟ ازاي طيب؟".

وأضاف: "والله يا كابتن حسام، ما في حد يقدر يشكك 1% من إخلاصك ومجهودك وإحساسك الوطني، أعمل اللي عليك وإن شاء الله ربنا هيكرمك، دعمنا ليك وللجهاز وللمنتخب المصري مطلق، الدعم ممكن يكون بنصيحة، نقد صحي، رأي فني، وده شغل ودور مهم جداً للإعلام والصحافة في أي حته في العالم".

واختتم فايز: "وأنا جايلك من المستقبل، وبقولك إن لا إعلام ولا صحافة ولا سوشيال ميديا (ولهم كل التقدير)، هتقف جانبك، لا قدر الله وقت الخسارة، كل اللي عليك الشغل والتعب والإخلاص والنتيجه في الأخير بتاعة ربنا".

وعقد حسام حسن، أمس الإثنين، جلسة مع الصحفيين، تحدث خلالها عن وضع المنتخب الحالي، وقال: "لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق الانضمام للمنتخب".

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