سحب قرعة نهائيات دوري الأولى لكرة الصالات

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وستنطلق النهائيات في الأول من يوليو المقبل، وأسفرت القرعة عن تواجد أندية رأس تنورة، الوطن، النهضة والتعاون في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من الرائد، فيد، عرعر وحراء، وجاءت فرق الاتحاد والزلفي والمصيف والصحاري في المجموعة الثالثة، بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق الشباب، نجد، التسامح والعروبة.
يذكر أن الأدوار الأولى من المسابقة أقيمت في شهر أبريل الماضي، وشهدت تنافس 55 فريقا عبر 15 مجموعة تأهل 16 فريقا إلى الأدوار النهائية، فيما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة في مرحلة النهائيات إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.
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