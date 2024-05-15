الهلال السعودي يعلن عن تطور جديد في إصابة نيمار

أعلن نادي الهلال السعودي عن تطورات جديدة في إصابة البرازيلي نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وعودته للتدريبات.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، في شهر أكتوبر الماضي، مع منتخب البرازيل ليخضع لعملية جراحية تغيبه عن صفوف الهلال.

وأوضح نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن نيمار بدأ الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية وبدنية متنوعة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

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فيما شارك سالم الدوسري في الجزء الأول من مران الهلال الذي أقيم أمس الثلاثاء، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النصر، في الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري.

وكان الهلال قد حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي بشكل رسمي، حيث يحتل الصدارة برصيد 89 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.