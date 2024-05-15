الامارات | اتحاد الدرّاجات يبحث مع خبير دولي تطوير آلية العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف اتحاد الدرّاجات على مدار خمسة أيام خبير شؤون الاتحادات والبرامج الاستراتيجية بالاتحاد الدولي للدرّاجات، براين نوجينت، بهدف دراسة وضع الاتحاد وكيفية تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع أفضل طرق الإدارة العالمية والمعتمدة من الاتحاد الدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «الزيارة جاءت بناءً على طلب رسمي من اتحاد الدرّاجات للاتحاد الدولي، وتأتي ضمن الخطط المهمة لمجلس الإدارة لمعرفة أوجه القصور والتميز، والعمل على علاج أي خلل أو قصور من أجل تطويره بما يتناسب مع آلية العمل التي ستشهد في الفترة المقبلة تطوراً جديداً في اللعبة بعدما وصلنا إلى (أولمبياد باريس) رسمياً ولأول مرة».

وأكد بوعصيبة أن الزيارة كان لها آثار إيجابية كثيرة ودراسة لوضع الاتحاد ومكانته وموقفه من الاتحاد الدولي وطرق الإدارة الصحيحة، التي يسعى الاتحاد للعمل عليها لتطوير السباقات وخطط المنتخبات الوطنية وزيادة عدد الممارسين للعبة.