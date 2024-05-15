ريال مدريد يستعرض بخماسية في شباك ديبورتيفو ألافيس



المنامة - ياسر ابراهيم - احتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة في الجولة 36 من الليغا.

وسجّل أهداف الملكي كل من جود بيلينغهام (10) وفنيسيوس جونيور (27 و70) وفالفيردي (45+1) وأردا غولر (81) ليرفع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 93 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد ألافيس عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مواجهة ثانية، فشل جيرونا في الصعود إلى المركز الثاني مؤقتا بخسارته أمام ضيفه فياريال بهدف دون رد.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع بيرتران تراوري في الدقيقة 59 مانحا فريق الغواصة الصفراء الفوز في مواجهة شهدت طرد كيكو فيمينيا من الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة.

وانتهى لقاء أوساسونا وضيفه مايوركا بالتعادل بهدف لمثله. افتتح جون مونكايولا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، قبل أن يعادل سيرجي داردير النتيجة للضيوف في الدقيقة 65.