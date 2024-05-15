أرنولد مطلوب في ريال مدريد الاسباني بفرمان أنشيلوتي

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الحديث عن مستقبل، ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف.

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن لا يزال ريال مدريد مهتمًا بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد خاصة وأنه لم يجدد اللاعب عقده مع ليفربول حتى الآن.

وأثبت ترينت ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 25 عامًا، نفسه كواحد من أفضل الأظهرة في العالم، ويمكن أن يثبت أنه صفقة مثيرة لريال مدريد.

ويعتبر الدولي الإنجليزي ممررًا استثنائيًا، وسيضيف بعدًا جديدًا لهجوم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، ويستعد الملكي لتقديم 80 مليون يورو لمحاولة حسم الصفقة.

ويعد ترينت ألكسندر أرنولد أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، وهو لاعب لا غنى عنه في ليفربول.

ويأمل ليفربول في الفوز بالألقاب الكبرى في المواسم المقبلة، ولذلك من المتوقع أن يرفض عرض ريال مدريد لضم أرنولد من أجل المنافسة على أعلى مستوى.



