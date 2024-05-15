آرسنال يتقدم سباق ضم نجم نيوكاسل ويحدد موقف النني

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي صن الانجليزية ان نادي أرسنال الأنجليزي يتقدم حاليا السباق لضم نجم وسط نادي نيوكاسل يونايتد الأنجليزي ومنتخب البرازيل برونو جيمارايش .

وكان النجم البرازيلي قد جذب أنظار العديد من الاندية الأوربية في مقدمتها باريس سان جيرمان و مانشيستر يونايتد و ريال مدريد الا ان تقارير صحفية أكدت ان أرسنال هو الأقرب حاليا لضم النجم البرازيلي بعدما تواصل مؤخرا مع ممثلي الاعب وتقدم بعرض جاد لضم برونو جيمارايش .

وقالت صحيفة ذي صن الانجليزية ان نادي أرسنال تقدم بالفعل بعرض رسمي لممثلي الاعب للانتقال الى ملعب الأمارات خلال الاجتماع الذي تم عقده لبحث طلبات الاعب المادية للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفي المقبلة .

وأضافت الصحيفة الانجليزية ان النجم الغاني توماس بارتي في طريقه لمغادرة أرسنال بسبب عدم قدرته على استعادة مستواه بعد الإصابة الطويلة وايضا يبدو أن محمد النني نجم منتخب مصر في طريقه للانتقال بعيدا عن الارسنال بعدما وقع جورجينيو عقدا لمدة عام مع أرسنال لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الخامس ولذلك فإن يبدو أن أرسنال استقر على برونو جيمارايش ليكون متواجدا في خط الوسط بجوار الدولي الأنجليزي ديكلان رايس في الموسم القادم .

وكشفت ذي صن انه على الرغم من وجود شرطا جزائيا في تعاقد برونو جيمارايش مع نيوكاسل يونايتد قدره ١٠٠ مليون جنية استرليني الا ان الأنباء تفيد بامكانية موافقة نيوكاسل على عروض لضم الاعب من الاندية التي نجحت في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوربا الموسم المقبل مقابل ٨٠ مليون جنية استرليني .