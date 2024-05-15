عيد مرازيق يفتتح مشواره مع الداخلية أمام الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الجونة لمواجهة نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشروحقق الداخلية فوزا واحدا وتعادل 8 مرات وخسر 12 مباراة ولديه أضعف دفاع في الدوري برصيد سبعة أهداف فقط ودخل مرماه 26 هدفا.

وكان الداخلية قد تعرض للهزيمة في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ما أدى لرحيل مدربه أحمد كشري وتعيين عيد مرازيق مديرا فنيا.

ويسعى عيد مرازيق لبداية قوية مع الداخلية وقيادة الفريق لتحقيق فوزه الثاني في دوري نايل بعد غياب 247 وبالتحديد منذ حقق فوزه الوحيد على انبي في الأسبوع الأول يوم 20 سبتمبر 2023 وإذا نج الداخلية في الفوز سيرتفع رصيده إلى 14 نقطة وتنتعش أماله في البقاء.

بينما يتواجد الجونة بقيادة علاء عبدالعال في المركز العاشر برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 25 هدفا واهتزت شباكه 31 مرة.

وخسر الجونة ثلاث مرات في أخر أربع مباريات مقابل فوز وحيد حيث خسر أمام زد إف سي ثم فاز على الاتحاد السكندري وخسر أمام الأهلي وفاركو ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31 والبقاء في منطقة الأمان بجدول دوري نايل، وحذر علاء عبد العال لاعبيه من انتفاضة فريق الداخلية في وجود الجهاز الفني للانتصارات وطالبهم بالعودة للانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

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