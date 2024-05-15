الإسماعيلي يستأنف تدريباته إستعدادًا لمواجهة بيراميدز.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق تدريباته غدًا إستعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الأحد القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان جلال قرر منح لاعبي الدراويش راحة من التدريبات اليوم عقب التعادل أمس مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق بالدوري الممتاز .

قال أحمد حسام مدرب الإسماعيلي إن أعضاء فريقه بذلوا جهدًا وفيرًا في مباراتهم أمام الطلائع ، وأضاف أن الفريق لعب من بداية اللقاء بخطة متوازنة ونجح إيريك تراوري في إحراز هدف، لكن الطلائع أدرك التعادل بهدف جودوين شيكا.

وأشار مدرب الإسماعيلي إلى أن الفوز في مباراتين متتاليين أمام فاركو والداخلية ثم التعادل مع الطلائع ساعدنا للابتعاد عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية.

وأوضح أن صفحة لقاء الطلائع لا بد من طيها سريعا؛ حيث نبدأ غدا بلا راحة الاستعداد لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل بالإسماعيلية، ونأمل أن يحالفنا التوفيق لتحقيق نتيجة إيجابية خلال أحداثها.

وأكد أن جماهير الإسماعيلي التي حرصت على حضور مباراة فريقها مع الطلائع تستحق الثناء والتقدير ونعدها أن نكون عند حسن ظنها في اللقاءات الرسمية المقبلة.